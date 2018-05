© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Lucarelli, difensore e capitano del Parma, è intervenuto al termine del match vinto contro lo Spezia (0-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo avuto moltissimi problemi, tanti infortuni di giocatori chiave. Abbiamo tenuto botta, abbiamo costruito la promozione mattone dopo mattone. C’è da ringraziare il Foggia, una promozione così nemmeno nei sogni più belli. Ho visto festeggiare i tifosi dello Spezia al gol del Frosinone, ero pronto a rincuorare i miei compagni per i play-off. Poi è arrivata questa notizia. La squadra? Per quello che hanno fatto vanno riconfermati in blocco".