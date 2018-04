Parma, Munari dopo l'infortunio: "Duro colpo ma non mollo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stagione finita per Gianni Munari. Il centrocampista del Parma ha risposto a tutti i messaggi arrivati dai tifosi ducali attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram: "In tanti mi avete scritto nelle ultime ore messaggi bellissimi, che mi riempiono il cuore, mi danno forza e mi spingono a non mollare nonostante il duro colpo di ieri. Sono questi i momenti in cui bisogna tenere alta la testa e stringere i denti. Faccio parte di un gruppo splendido, che in campo ha sempre dato tutto e continuerà a farlo fino alla fine. Ci sono tanti modi per dare un contributo, non solo in campo, a questa squadra, a questa maglia, a questa città. Darò tutto me stesso, fino all’ultimo secondo dell’ultima partita di questa stagione. Magari non potrò farlo in campo, ma serve l’aiuto di tutti, anche quello dei nostri tifosi che non è mai mancato. Io farò di tutto per tornare più forte di prima, non importa quanto ci vorrà. Nella mia carriera non ho mai mollato, e non lo farò di certo ora".