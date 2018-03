Parma, Munari: "Poca cattiveria? Forse, ma non si perde per questo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite della trasmissione di Tv Parma ‘Bar Sport’, il centrocampista del Parma Gianni Munari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del club ducale: “Ci accusano di essere poco cattivi per la categoria, forse ci può anche stare, ma non credo che le partite si perdano solo per questo motivo o perché manca il carattere, è la cosa più facile da dire. Ma chi è in questa società non se ne rende conto si dovrebbe fare un bell'esame di coscienza e dire “cavolo sono a Parma e mi devo spaccare la testa anch'io come un qualsiasi tifoso dopo una sconfitta”, ma i tifosi sono liberi e nel giusto di potersi comportare come sentono. Obiettivi? Fondamentale cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica, perché arrivare a saltare un turno nei playoff sarebbe importantissimo, poi si hanno dei vantaggi negli scontri diretti, si può arrivare in finale anche solo con dei pareggi. Ci pensiamo in campo e cerchiamo di avere un atteggiamento che badi anche a questo”, evidenziano i colleghi di ParmaLive.com.