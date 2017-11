Parma, nella seduta di oggi lavoro atletico ad alta intensità

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata intensa oggi per i ragazzi del Parma. In mattinata, i calciatori hanno effettuato gli esami del sangue ciclici. Successivamente, come riporta il sito ufficiale del club, la squadra ha eseguito esercitazioni di core stability e forza in palestra, con trasformazioni in campo tramite cambi di direzione. Nel pomeriggio, davanti ai tifosi, l'allenamento è proseguito secondo un programma di torelli e giochi di posizione. L'allenamento si è poi concluso con un triangolare con partite su campo ridotto e con un lavoro atletico ad alta intensità.