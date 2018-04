Parma-Palermo, le formazioni ufficiali: La Gumina out, gioca Nestorovski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma D'Aversa non cambia modulo e si affida al palermitano Calaiò al centro dell'attacco con Siligardi e Di Gaudio ai suoi fianchi, dietro Iacoponi al fianco di Lucarelli con Gagliolo e Gazzola esterni. Nel Palermo non c'è La Gumina sostituito da Nestorovski con Coronado che agirà alle sue spalle. In mezzo al campo Ghahoré e Murawski affiancano Jajalo con Chochev ancora in panchina. In porta c'è Pomini. Queste le due formazioni:

Parma(4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Munari, Scavone; Siligardi, Calaiò, Di Gaudio. A disposizione: Nardi, Dini, Vacca, Di Cesare, Mazzocchi, Ciciretti, Baraye, Frediani, Anastasio, Barillà, Insigne, Sierralta. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Palermo (3-5-1-1): Pomini; Szyminski, Struna, Rajkovic; Rispoli, Murawski, Jajalo, Gnahoré, Aleesami; Coronado; Nestorovski. A disposizione: Maniero, Posavec, Trajkovski, Moreo, Rolando, Balogh, Chochev, La Gumina, Fiordilino, Fiore, Dawidowicz, Ingegneri. Allenatore: Bruno Tedino.