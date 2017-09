Parma, per avere Ceravolo servito un ingaggio da quasi mezzo milione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da AlfredoPedulla.com, il Parma, per riuscire ad arrivare prima di tutte sull'attaccante Fabio Ceravolo, ha proposto all'ormai ex attaccante del Benevento un bel contratto quadriennale da quasi mezzo milione di euro a stagione: per l'esattezza 470mila euro annui, aumentabili tramite il raggiungimento di alcuni bonus.