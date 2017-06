Parma, piace Lambrughi del Livorno: è in scadenza. Altre due rivali in B

© foto di Federico Gaetano

Come riporta Amaranta.it, il Parma è pronto ad inserirsi nella corsa per Alessandro Lambrughi, terzino sinistro in scadenza tra una settimana circa con il Livorno. Ma sul difensore classe 1987 la concorrenza non manca, anche il Cittadella ed il Brescia sono interessate. Potrebbe dunque scatenarsi una vera e propria asta nelle prossime settimane.