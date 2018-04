Parma, Rubino: "Grande esperienza che mi aiuta a crescere"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Valeria Bittarelli

Raffaele Rubino, braccio destro di Daniele Faggiano nell'avventura a Parma, ha parlato a margine della Dommo Cup, trofeo giovanile in corso a Firenze. L'ex attaccante è stato premiato e ha parlato così delle sue aspirazioni: "E' un grande piacere ricevere questo premio, mi tiene in vita nei ricordi. A Parma? Siamo lì dall'anno scorso quando abbiamo vinto il campionato, stiamo facendo un percorso importante anche se non sarà facile. La speranza è di arrivare bene ai playoff o secondi, non sarà facile. Per me è una grande e bella esperienza e spero che mi faccia crescere".