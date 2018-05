Parma, Scavone: "Sconfitta che fa male. Dobbiamo guardare avanti"

Intrattenutosi nella mixed zone dello stadio Manuzzi, il centrocampista del Parma Manuel Scavone ha così parlato dopo il ko subito a Cesena, secondo quanto riportato da ParmaLive.com: "Mancano le parole dopo una sconfitta così: fa male, fa molto male. Ci tenevamo, l'avevamo messa sul binario giusto. La stavamo anche gestendo bene, ma siamo calati fisicamente e abbiamo fatto un po' fatica negli ultimi minuti: loro hanno trovato il pari su dei rimpalli e poi siamo stati un po' ingenui, ci siamo sbilanciati e abbiamo preso un altro gol che rovina ulteriormente la partita. In ogni caso mancano ancora due giornate: cercheremo di cancellare subito questa sconfitta, anche se fa molto male. Dobbiamo guardare avanti, perché non è finita qua".



In cosa avete peccato?

"E' stata una gara particolare, molto sentita. Abbiamo speso molto a livello fisico, su un campo dove la palla schizza: è diverso rispetto al campo nostro. Avevamo dei ragazzi che tornavano dall'infortunio, mentalmente negli ultimi minuti abbiamo perso un po’ di lucidità. L’abbiamo pagata a caro prezzo".

Nel finale è successo un po' di tutto.

"Sì, quando loro sono rimasti in dieci è successo di tutto. Noi volevamo cercare di vincere, a loro andava bene anche il pari: poi hanno trovato il 2-1 e l'hanno messa sulla rissa, cercando di perder tempo. Ma questo fa parte del gioco, non dobbiamo attaccarci a ciò. Dispiace molto, perché per 80' abbiamo fatto bene su un campo molto difficile, dove loro hanno quasi sempre vinto. Cerco di vedere le cose positive: abbiamo fatto una grande gara, peccato per quei 10' finali".

L'impressione è che ora dobbiate recuperare le energie mentali oltre che fisiche. Ce la potete fare?

"Ora c'è sconforto, è normale. Ma da domani dobbiamo cercare di cancellare questo ko, perché può ancora succedere di tutto. Poi eventualmente ci sono i playoff: ci siamo già passati l'anno scorso. Allora ci davano per morti... Questo è il momento in cui si vede la squadra e si vede il Parma: dobbiamo ripartire".

Il secondo posto non si deve più guardare?

"Secondo me non dobbiamo guardare la classifica. Ora c'è il Bari, è uno scontro diretto: bisogna vincere innanzitutto per ottenere una migliore posizione nella griglia playoff. E poi, come detto, non si sa mai ciò che può succedere. Ce la giocheremo, cerchiamo subito di lasciarci alle spalle questa partita".