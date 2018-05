Parma, si fa il nome di Palmieri per l'organigramma 18/19

Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Parma, negli anni della Serie A, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta di Modena, potrebbe ritornare nella dirigenza crociata, con la società gialloblù che starebbe spingendo per un suo ritorno da Sassuolo, attuale squadra di Palmieri. Il responsabile del settore giovanile neroverde, anche quest'anno, ha ottenuto ottimi risultati, con la salvezza nella Primavera 1 e tre squadre qualificate ai playoff, obiettivi per nulla semplici in una piazza piccola che deve competere con club di massima serie e di grande blasone. Risultati che non sembrano esser passati inosservati dalle parti parmigiane e che potrebbero essere gli ultimi col Sassuolo in vista di un clamoroso e suggestivo ritorno.