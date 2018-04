Parma, Siligardi: "Ancora non so perché non sono andato in Giappone"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di Tv Parma Luca Siligardi, esterno offensivo del Parma, ha parlato della stagione in gialloblu (fonte ParmaLive.com): "Il mio inizio è stato duro e difficile. Nelle ultime giornate penso di esser tornato alla forma fisica migliore, ho ritrovato la fiducia che prima mancava un po'. Mi sento bene, sto migliorando, voglio continuare così per cercare di fare ancora meglio. La possibilità di andare in Giappone a gennaio? Mi era stata offerta questa opportunità, avevo preso qualche giorno per rifletterci visto che sarebbe stato un cambiamento importante anche per la mia famiglia. Poi non è andata a buon fine e non so nemmeno io molto bene i motivi. Era un'esperienza che avrei fatto a livello umano: c'erano tante cose che mi stuzzicavano, vivere in un altro paese, imparare una nuova lingua. All'estero mi piacerebbe andarci a giocare prima o poi. Il cambio di marcia nelle ultime settimane? Dopo Empoli abbiam toccato il fondo, dovevamo per forza reagire, dare un segnale perché siamo il Parma e dobbiam dire la nostra. Dovevamo raggiungere l'obiettivo prefissato dei playoff, perdere male ad Empoli non ci stava. Così abbiamo resettato tutto ed è cominciato un nuovo campionato".