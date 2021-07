Parma, tentazione Zaza per l'attacco. Ma difficilmente lascerà il Torino

vedi letture

Il Parma sogna un grande colpo in attacco e guarda in casa Torino. L'obiettivo dei ducali è Simone Zaza che quest'oggi sarà convocato dal neo tecnico Ivan Juric per l'inizio degli allenamenti in vista della prossima stagione. Un affare difficile, scrive La Gazzetta dello Sport, perché il classe '91 ha un contratto ancora lungo con i granata, in scadenza nel 2023, e non è fra i giocatori messi sul mercato in questa finestra estiva.