Parma, terapie per Munari e Siligardi. Piscina per capitan Lucarelli

Continuano nel proprio percorso di recupero gli infortunati del Parma, come sottolinea quest'oggi il portale specializzato ParmaLive,com. Quest'oggi a Collecchio sono stati in sei i giocatori a non prender parte alla seduta collettiva. Gianni Munari e Luca Siligardi sono stati sottoposti a terapie, mentre Pasquale Mazzocchi e Alessandro Lucarelli hanno lavorato in piscina. Antonio Vacca e Alessio Da Cruz, infine, hanno lavorato con modalità differenziata sul campo.