Parma, Vacca verso il recupero. Terapie per Siligardi

Allenamento pomeridiano per il Parma presso il centro sportivo di Collecchio in vista del match di domenica in quel di Cesena. Antonio Vacca si è allenato in parte con il gruppo e in parte con modalità differenziata. Alessandro Lucarelli, Pasquale Mazzocchi e Alessio Da Cruz hanno lavorato con modalità differenziata. Gianni Munari e Luca Siligardi sono stati sottoposti a terapie.