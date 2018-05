Parma, verso l'ultima di campionato: Mazzocchi unico in dubbio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche se le chance di recupero in vista del match di La Spezia di Pasquale Mazzocchi sono ridotte il giocatore del Parma continua a lavorare in maniera differenziata rispetto al gruppo di Roberto D'Aversa presso il Centro Sportivo di Collecchio. Per il resto i crociati dopo una fase di attivazione muscolare si sono cimentati con dei torellini, un lavoro tattico e una sessione di tiri in porta.