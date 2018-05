Parma, verso l'ultima di campionato: partitella davanti ai tifosi

Fonte: parmalive.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pomeriggio di lavoro per i calciatori crociati che hanno sostenuto il primo allenamento della settimana, come di consueto, al Centro Sportivo di Collecchio. In vista della trasferta di La Spezia, in programma venerdì sera, i gialloblù, alla presenza del pubblico di fede ducale, hanno iniziato i lavori con un'attivazione muscolare, svolgendo poi esercizi di tecnica applicata, giochi di posizione e, infine, una partitella a campo ridotto.