Parma, vicini i riscatti di Ceravolo, Dezi e Gagliolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la festa per la promozione, il Parma comincerà a costruire la rosa per la prossima stagione a partire dai prossimi giorni. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tv Parma, il primo passo sarà il riscatto dei giocatori in prestito con obbligo di riscatto. L’emittente televisiva ipotizza un quasi sicuro acquisto crociato per i vari Riccardo Gagliolo (dal Carpi), Fabio Ceravolo (dal Benevento) e Jacopo Dezi (dal Napoli), mentre appare molto più complicata l’acquisizione di Roberto Insigne, che, quindi, potrebbe essere uno dei sacrificati anche a causa del contro-riscatto del Napoli che sembra molto probabile.