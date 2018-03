Parma, vittoria in rimonta sul Foggia ma quanta fatica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo in rimonta per il Parma. La formazione di Roberto D'Aversa ha battuto il Foggia al "Tardini" nell'anticipo dell'ora di pranzo. Rossoneri per quasi tutto il match in inferiorità numerica per l'espulsione di Loiacono al 13' minuto ma capaci di portarsi in vantaggio nel primo tempo con Mazzeo. Il fortino di Giovanni Stroppa dura però fino alla mezzora della ripresa quando Calaiò pareggia i conti. Nel finale Siligardi e Ceravolo firmano il sorpasso definitivo.