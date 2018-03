Pasqual su Astori: "Grande uomo, ho ancora un nodo allo stomaco"

© foto di Federico Gaetano

Manuel Pasqual, capitano dell'Empoli ed ex viola, a Radio Sportiva ha parlato del dramma relativo a Davide Astori, dando il suo punto di vista sulla vicenda che ha coinvolto la Fiorentina: "Da grande amico, Davide mi ha lasciato un grande vuoto, apprendere una notizia simile è stato un qualcosa di troppo doloroso, tutt'ora quando ci penso mi viene un nodo allo stomaco. Mi spiace per quei giocatori giovani che potevano apprendere tanto da uno come lui. La cosa che è balzata agli occhi è vedere tutto il mondo sportivo che ha voluto portargli l'ultimo saluto, è stata una risposta per i suoi genitori e la sua compagna: la conferma che era un grande uomo, ne devono essere fieri. Era uno con pochi peli sulla lingua ma allo stesso tempo il giorno dopo la sconfitta arrivava al campo con il sorriso di chi vuole voltare pagina: uno spot per il calcio. Lo sfogo di Empoli di due anni fa? Se per il bene della squadra doveva dire qualcosa lo faceva senza pensare a possibile conseguenze personali, questo contraddistingue non molti giocatori ma solo i grandi uomini", le parole riportate da Firenzeviola.it.