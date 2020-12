Paura in Entella-Pescara: Jaroszynski non si muove dopo uno scontro. Fuori sulle sue gambe

vedi letture

Brutto e preoccupante scontro di gioco al Comunale di Chiavari: al ventesimo minuto del secondo tempo tra Entella e Pescara, infatti, è andato in scena un duro impatto tra Koutsoupias e Jaroszynski. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo: il difensore della squadra ospite, infatti, inizialmente non sembrava neanche reagire agli stimoli. Per fortuna poi è riuscito a rialzarsi ed uscire sulle sue gambe, senza l'ausilio della barella. Ovviamente, sostituzione immediata per lui.