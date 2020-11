Pavanati: "Conto di chiudere l'acquisto del Pescara durante la sosta delle Nazionali"

Davanti alle telecamere di Rete8, dopo la vittoria del Pescara sul Cittadella, ha parlato Leonardo Pavanati, imprenditore interessato all'acquisto del Pescara e lanciatissimo sui social, attraverso i quali ha dichiarato di essere ormai prossimo alla chiusura della stessa: "Allo stato attuale posso dire che le trattative sono avanzate, abbiamo accettato il punto di vendita di Sebastiani e a ore dovrei perfezionare il tutto. Non vedo particolari problemi, a parte che il closing nostro era previsto il 31 dicembre, ma mi ero per promesso di anticipare perché vedendo che la squadra era un po' in difficoltà una mano dal punto di vista tecnico non avrebbe fatto male. Lo dico senza presunzione sia chiaro. E' vero poi che la situazione data dal Covid-19 non aiuta, faccio questa operazione con il sostegno di gruppi bancari che hanno fiducia in me. Per il resto nessuna novità: ci sono burocrazie interne, ma vorrei arrivare alla firma durante il periodo di riposo della Nazionale. Non dipende solo da me, ma ci provo".

E rispondendo a chi gli chiede perché la decisione di prendere il Pescara: "Non è una scelta maturata a caso, da sette anni io e il mio staff stiamo monitorando il settore calcio perché c'è una progettualità. Abbiamo vagliato diverse società, per le quali poi sono emerse sorprese strane, questo non è accaduto a Pescara, dove per altro c'è anche un ottimo ambiente oltre che il blasone datogli nella storia del calcio italiano".

Conclude poi: "Non sono intermediario di nessuno, questo ci tengo a precisarlo. Ciro Polito? Sono voci che io non confermo. La mia area tecnica è sotto la responsabilità di Roberto Civitarese, sarà lui il responsabile di tutta l'area tecnica qualora ci fosse il closing".