© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida fra bomber questa sera al Bentegodi per la sfida al vertice fra Hellas Verona e Brescia: da un lato infatti ci saranno Giampaolo Pazzini e Samuel Di Carmine, mentre dall’altro Alfredo Donnarumma ed Ernesto Torregrossa. Se in casa gialloblù sarà difficilissimo, per non dire impossibile, vedere i due attaccanti schierati assieme – solo nella gara d’andata sono partiti assieme dal primo minuto – nonostante l’ex Milan abbia segnato 10 reti in 18 presenze e l’ex Perugia sei in 17 gare giocate. Diverso il discorso in casa Rondinelle con Donnarumma e Torregrossa che hanno giocato gran parte del campionato in coppia risultando la migliore dell’intera Serie B con il primo che ha messo a segno ben 24 reti e il secondo a quota 9. Numeri che promettono gol e spettacolo per il big match di questa stagione.