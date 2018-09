Pazzini e una tripletta attesa sei anni. E sempre contro un'emiliana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono passati ben sei anni dall'ultima tripletta, sempre contro un'emiliana, firmata da Giampaolo Pazzini. Allora il centravanti vestiva la maglia del Milan e scriveva per tre volte il suo nome nel tabellino dei marcatori al Dall'Ara contro il Bologna, oggi (o meglio ieri NdR) invece quella dell'Hellas Verona con il Carpi come vittima sacrificale della sua fame di gol. Il classe '84 ha così dimostrato di poter ancora fare la differenza in questa Serie B, dal livello non eccelso, e che per Samuel Di Carmine non sarà facile togliergli il posto da titolare, anche se i due potrebbero anche giocare assieme con Laribi rifinitore. Dopo le amarezze della passata stagione - pochissimo spazio all'Hellas con Pecchia nei primi sei mesi, appena una rete (contro il Real Madrid) in nove gare col Levante nei secondi sei - Pazzini si candida a essere nuovamente protagonista di quella serie cadetta in cui si laureò capocannoniere due stagioni fa proprio con gli scaligeri poi promossi in Serie A.