Pazzini incorona Coda: “Ha sempre fatto la differenza in B. Bravo Corvino a puntarci”

L’ex centravanti Giampaolo Pazzini intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha elogiato il bomber del Lecce Massimo Coda capace di segnare quattro doppiette di fila come fece lui nel 2016-17 quando vinse il titolo di capocannoniere con la maglia dell’Hellas Verona con 23 reti: “Era l’anno di Pecchia nel girone d’andata, ero appena tornato in B, rilanciarsi così è stato importante, un exploit del genere non riesce tutti i giorni. - continua Pazzini – Coda è stato molto bravo a eguagliarmi,, anche se è uno che ha sempre fatto la differenza in B. E bravo Corvino che per vincere ha puntato su di lui, che è una certezza. La B richiede corsa ed entusiasmo, ma è fondamentale l’esperienza se vuoi vincere”.