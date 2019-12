Pellissier e la vita dopo il ritiro: "Ecco cosa penso del ruolo di ds"

Sergio Pellissier, ex attaccante ora direttore sportivo del Chievo Verona, ha parlato a DAZN raccontando la sua nuova vita dopo aver appeso le scarpe al chiodo: "Posso dire che l'unica cosa che non mi manca dell'essere giocatore è l'allenamento. Per me il direttore sportivo deve prima di tutto capire di calcio; secondo, non devi pensare solo al campo; terzo, non puoi fare tutto da solo, devi affidarti comunque a qualcuno che magari in alcuni settori è più bravo di te. Io vorrei fare un mix tra un direttore sportivo giovane nuovo e quello invece vecchio stampo, di una volta".