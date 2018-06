Penalizzazione, dubbi sul futuro e rabbia: Bari, ora servono risposte

© foto di Federico Gaetano

Latina, Novara, Cittadella. Storie diverse, tappe di un percorso il cui esito è sempre uguale. Quello che il Bari non riesce a portare a termine: il pareggio del Tombolato lascia i biancorossi con l'amaro in bocca e tanti dubbi sul futuro. E l'ottava stagione consecutiva in Serie B da giocare. La rabbia per una stagione finita male è stata evidente sin dai primi minuti della gara contro il Cittadella: tanto nervosismo, poca costanza. Una gara che è stata la fotografia della stagione: Bari superiore a livello di singoli, ma che va a folate. E chiude con i tre espulsi, ma anche le parole, abbastanza pesanti, di Basha sulla penalizzazione e le rassicurazioni delle società.

Cosmo Giancaspro, presidente e patron biancorosso, è inevitabilmente finito nell'occhio del ciclone. La penalizzazione, comunque la si veda, è stata una figuraccia e ha portato il Bari a disputare i playoff nella peggiore condizione possibile. Dovrà dare delle risposte alla tifoseria, sul breve e sul lungo periodo. Sul primo fronte, si partirà da una piccola rivoluzione in seno alla società: Fabio Grosso è atteso a Verona. Da scrivere il futuro del ds Sean Sogliano, seguito dalla Cremonese e per il quale la permanenza sembra complicata.

Nodi da sciogliere anche a livello di squadra: a dispetto dell'amarezza finale, il Bari ha comunque un piccolo tesoretto tecnico da poter sfruttare. Jure Balkovec e Liam Henderson sono stati bei colpi, possono portare offerte e quindi soldi. Il mercato si è raffreddato su Djavan Anderson, ma anche il laterale olandese può rappresentare una buona occasione di fare cassa. Capitolo rinnovi: Basha ha chiarito di non essere stato chiamato. Non è neanche il più "anziano" tra i calciatori in scadenza: per Brienza è facile immaginare un addio al calcio, Nené e Cassani (35 anni quest'estate) sono capitoli da scrivere.

Sul lungo periodo, c'è la solidità della società da confermare. La penalizzazione è arrivata anche e soprattutto per una questione burocratica, ma le voci circolate in stagione sono tutto fuorché tranquillizzanti. Smentirle, o spiegare come stanno le cose: a stagione conclusa, Bari pretende delle risposte. E la rassicurazione che questa lunga rincorsa verso la Serie A possa a un certo punto conoscere un lieto fine.