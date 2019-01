© foto di Federico Gaetano

Il giovane centravanti della Lazio Alessandro Rossi è uno dei calciatori più richiesti dalla serie cadetta. Dopo Pescara, che lo segue da praticamente la scorsa estate, e Brescia infatti un altro club si sarebbe fatto avanti per il classe ‘97 che nella prima parte di stagione non ha trovato spazio agli ordini di Inzaghi. Si tratta del Venezia che cerca un attaccante per rimpolpare la rosa viste le possibili partenze di Gianmarco Zigoni e Alexandre Geijo. Lo riporta Trivenetogoal.it.