© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha parlato a Cittadellaspezia.com dei costi di ammodernamento dello stadio Picco aprendo alla possibilità di un stadio da costruire ex novo: “Abbiamo in mano una prima ipotesi sui costi per fornire la curva di casa di un tetto e la cifra per farlo si aggira sui 6 milioni di euro. È chiaro che una cifra del genere scoraggia a proseguire su questa strada. Si fosse parlato di un paio di milioni poteva diventare un discorso fattibile, ma così si impone una riflessione più ampia in cui va tenuto conto che in caso di Serie A serve uno stadio da 16 mila posti. A quel punto per adeguare il Picco servirebbe investire 23 milioni di euro, quanto costruire uno stadio nuovo. - continua Peracchini – In che zona? L’area dell’impianto Enel ha più di settanta ettari e anche se l’Enel decidesse di restare con una centrale a gas ne rimangono sessanta disponibili, ma serve un investitore che lo costruisca. L’area ex IP? Uno stadio costruito lì sarebbe più facile da vivere ogni giorno, magari costruendo accanto una cittadella dello sport visto che mancano palestre e altre strutture”.