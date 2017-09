Perinetti: "Giancaspro mi voleva a Bari. Ho scelto di rimanere a Venezia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In vista del match fra il suo Venezia e quel Bari che lo ha visto protagonista alcuni anni fa, Giorgio Perinetti, attuale ds dei lagunari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno in merito ad un suo possibile ritorno al San Nicola come dirigente: "L’anno scorso ricevetti la telefonata di Giancaspro, che mi raccontò di un progetto ambizioso e chiese la mia disponibilità. Essendo già sotto contratto con il Venezia, informai il presidente Tacopina. Il quale mi rispose con una mail appassionata, in cui rimarcò la sua volontà di proseguire a braccetto la strada che avevamo intrapreso"