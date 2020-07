Perinetti: "Sento spesso il Brescia, vedremo a giorni se ci sarà collaborazione diretta"

Dopo la retrocessione in B, il Brescia è intenzionato a cambiare parte dell'assetto societario: non è infatti escluso che Massimo Cellino decida di affidarsi, per il ruolo di Ds, all'esperto Giorgio Perinetti. Di questo, ai microfoni di pianetaserieb.it, ne ha parlato lo stesso direttore: "Ho un buon rapporto con Cellino da quando lui entrò nel calcio, ci conosciamo da una vita. Spesso ci sentiamo, ma non so se questo porterà ad una collaborazione diretta, vedremo insomma. A giorni vedremo”.