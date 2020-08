Perugia, adesso è Serie C: dal sogno playoff all'incubo (divenuto realtà) retrocessione

Correva il 4 gennaio, e il campionato di Serie B vedeva il Perugia nono in classifica: una posizione che consentiva alla formazione guidata da Massimo Oddo di puntare alla Serie A, almeno mediante i playoff, che erano ancora pienamente centrati a causa della classifica avulsa, che premiava Spezia, Frosinone e Ascoli: tutte e tre a 27 punti, gli stessi del Perugia.

Ma non sono bastate 19 gare all'attivo e una media punti di 1,42, a gennaio patron Massimiliano Santopadre opta per l'esonero del mister e chiama in panchina l'amato Serse Cosmi: che non dà la svolta sperata. Anzi, la stagione del Grifo si complica, in 17 partite il tecnico non va oltre una media di 0,88 punti, che trascinano nel baratro i biancorossi; dopo un lungo casting e diversi no ricevuti, il presidente richiama quindi Oddo, che non riesce però nel miracolo. Tre gare al termine della regular season, e soli tre punti conquistati.

Il Perugia chiude a quota 45 punti, gli stessi del Pescara, e le due formazioni si sfidano ai playout: la classifica avulsa premia gli umbri, che possono giocarsi il ritorno in casa, ma i calci di rigori sono fatali. Dopo sei anni di Serie B, per il Perugia è nuovamente Serie C.