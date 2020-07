Perugia, Angella: "Ci è mancato solo il gol. Tante difficoltà quest'anno"

A margine del pari a reti bianche contro la Cremonese, Gabriele Angella, difensore del Perugia, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Cercavamo la vittoria. È un punto che ci dà morale, continuiamo a lavorare per le prossime gare, che sono fondamentali. Sotto l'aspetto del gioco siamo stati bravi, ci è mancato solo il gol. Dobbiamo migliorare nella produzione di occasioni in fase offensiva. È stata costruita una squadra importante a inizio stagione, ma ci sono state diverse difficoltà. Io sono stato fermo per quattro mesi, più due di Covid. Possiamo uscirne soltanto allenandoci bene, tutti insieme. Serve un Perugia convinto delle proprie qualità, in grado di vincere ovunque. Adesso torniamo in ritiro, facciamo gruppo per vincere la partita contro l'Entella, che è fondamentale".