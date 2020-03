Perugia, Angella: "Sarei rientrato contro l'Ascoli, gli infortuni mi hanno penalizzato"

vedi letture

Il difensore del Perugia Gabriele Angella ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Sarei stato pronto per rientrare ad Ascoli, dispiace questo stop dopo una bella vittoria. Ma conta la salute. Sgarbi e Falasco sono andati bene? E ne sono lieto. Hanno dimostrato qualità importanti, ognuno ha il suo processo di crescita. Anche Rajkovic si è inserito benissimo, si allena a duemila, è un professionista esemplare che fa bene al gruppo. È normale che abbia qualche problema dopo mesi di inattività ma la sua esperienza e personalità ci faranno un gran bene. Cosa c'è da migliorare in questo Perugia? Qualche carenza c'è o la classifica sarebbe diversa. Dal punto di vista personale gli infortuni mi hanno penalizzato. Ho cercato di stare vicino alla squadra anche da infortunato, facendo avanti e indietro da Cesena dove mi curavo, ma ho dato un apporto insufficiente. Le cinque sconfitte di fila? Ce lo siamo chiesti, sono mentalmente pesanti. Ci siamo compattati in ritiro, siamo riusciti a rialzarci. Siamo una squadra costruita per altri obiettivi che si è ritrovata a confrontarsi con una realtà diversa, dobbiamo renderci conto che adesso ogni gara è difficile e siamo tutti sullo stesso piano, senza primedonne né scarsi".