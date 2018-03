Perugia, attacco mitraglia con Cerri-Di Carmine

Spazio al tandem d'attacco del Perugia sulle pagine de Il Corriere dell'Umbria che sottolinea come la coppia formata da Alberto Cerri e Samuel Di Carmine sia la vera arma in più della squadra di Breda. Un vero “attacco mitraglia” che ha messo a segno il 50% delle reti biancorosse con il primo sempre più decisivo e il secondo che entra nella top ten dei marcatori di sempre in maglia biancorossa. Contro il Foggia, che sarà seguito da circa duemila tifosi, si punta sul duo offensivo per conquistare la quarta vittoria di fila.