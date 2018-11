© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'intervallo della sfida tra Perugia e Crotone il capitano dei biancorossi Raffaele Bianco è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare i primi 45': "Siamo in un periodo positivo, ma non possimoa abbassare la guardia. Ci siamo distratti un attimmo e ci è voluta una gran parata di Gabriel. Dobbiamo cercare di mettere al sicuro il risultato, perché loro sono una squadra fortissima. Fuorigioco di Melchiorri sul gol? Non so, ero dietro, ho soltanto esultato".