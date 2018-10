Perugia, Bianco: "So cosa ha significato Curi per i tifosi. Vittoria speciale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raffaele Bianco, centrocampista del Perugia, ha così parlato a DAZN al termine della gara vinta dagli umbri contro il Padova: "Fortunatamente l'abbiamo spuntata alla fine. È stato emozionante ma meritavamo di vincere in maniera larga. Creiamo tanto ma concludiamo poco, questo è un nostro limite. Siamo una squadra con tanti giovani. Tre punti meritati. Sulle palle inattive siamo poco cattivi, prendiamo troppi gol. Dobbiamo lavorare su quello: è un fondamentale che dà e leva tanti punti. Per me era una partita particolare, so che peso ha questa maglia e cosa sia stato Curi per questa gente. Volevo vincere per onorare al massimo questo giorno".