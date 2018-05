Perugia, Breda: “Tutti convocati per Bari, vogliamo consolidare i playoff”

© foto di Federico Gaetano

Presente in conferenza stampa, il tecnico del Perugia Roberto Breda ha parlato in vista della sfida contro il Bari. “Tutti convocati, sarà una partita importante, sappiamo che possiamo fare bene ma servirà una grande prestazione. Nell’ultimo mese, per quanto riguarda i risultati, abbiamo tirato il freno ma questo è capitato anche agli altri, contro la Salernitana abbiamo offerto una buona prestazione ma non abbiamo raccolto punti. Massimo rispetto per il Bari, ma proveremo a fare la nostra partita”, le parole dell'allenatore che ha poi proseguito: “Ora, se vediamo le occasioni che creiamo, sono tante ma concretizziamo meno però questo non deve essere un alibi. Dobbiamo dare tutti il massimo in questo finale, serve il contributo di tutti. Tra le certezze della squadra c’è che non molla mai, ora l’obiettivo è consolidare la zona playoff. Il confronto con il Bari è stimolante, loro hanno grande capacità di tenere palla e imporre il gioco. Noi saremo pronti a ripartire, fuori casa abbiamo fatto buone prestazioni”.