Perugia, Breda: "Arrivare a quota 50 sarebbe una prima soddisfazione"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Perugia Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Cremonese: “L'idea di formazione in linea di massima c'è, mancano solo Nura e Gonzalez mentre Cerri sta bene. La rifinitura di domani sarà però fondamentale per sciogliere gli ultimi dubbi. Vincendo domani sera ci permetterebbe di arrivare a 50 punti e sarebbe una prima soddisfazione se pensiamo dove eravamo due mesi fa. Io però non mi pongo obiettivi fissi, le tabelle non mi piacciono perché sono frutto di ragionamenti, mentre contano altre cose. - continua Breda come riporta Sportperugia.it - La Cremonese ha giocatori esperti e di qualità e Tesser l'ho visto in pieno clima partita l'altro giorno a Coverciano. Noi dobbiamo ancora crescere anche se nelle ultime gare ho visto qualche miglioramento nella manovra”.