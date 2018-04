Perugia, Breda assicura: "Ad Ascoli sarà battaglia"

© foto di Federico Gaetano

In vista della gara contro l'Ascoli, il tecnico Roberto Breda ha parlato della sfida che attende il suo Perugia. "Bandinelli e Dellafiore sono indisponibili. Dellafiore in un contrasto ha caricato il peso del corpo sul ginocchio, ci dispiace moltissimo è un ragazzo fantastico, proveremo a dedicargli la vittoria. Contro la Ternana credevamo di aver chiuso la partita, abbiamo fatto fatica anche sul piano fisico, sui gol errori di concetto, siamo andati in tilt però dobbiamo guardare avanti, giocare le prossime gare con positività. Ad Ascoli sarà una battaglia", le parole dell'allenatore.