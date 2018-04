Perugia, Breda: "Avellino avversario peggiore dopo il cambio di tecnico"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Breda, tecnico del Perugia, ha così introdotto in conferenza stampa la sfida di domani contro l'Avellino: "I risultati di ieri non mi interessano. Penso solo all’Avellino, il peggior avversario possibile al momento avendo cambiato allenatore. Abbiamo provato più alternative in settimana e non ho deciso del tutto. Mi aspetto una gara in cui sarà importante verticalizzare subito e meglio. Come ambiente penso sarà come Vercelli, da battaglia. Rispetto all’andata sappiamo meglio cosa fare. Indisponibili? Bandinelli non è tornato in gruppo, Gonzalez non riesce a trovare continuità negli allenamenti, mentre Pajac procede bene. Foscarini? Siamo amici, è una bravissima persona ed un ottimo tecnico. Negli anni ha fatto sempre bene", le dichirazioni riprese da Irpinia Oggi.