Perugia, Breda: "Buon punto su un campo difficile"

Roberto Breda, allenatore del Perugia, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Cesena (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Rammarico per questo pareggio?

"Conta il risultato finale, abbiamo avuto molte occasioni come la traversa. Ma alla fine abbiamo anche rischiato. Il Cesena non sviluppa tanto con il fraseggio, ma poi ti punge in contropiede. Complimenti ai ragazzi che sono riusciti a rimontare, è un punto che va bene. Chi è entrato ha fatto buone cose".

Diamanti non voleva uscire.

"Credo che sia giusto così. Mi piace l’atteggiamento della squadra, non era una partita facile. Non è scontato vincere. Va bene così".

Cerri-Diamanti-Di Carmine: come si fa?

"L’idea di provarli tutti e tre c’è. Poi in questo periodo giocheremo molto. Valutiamo giorno dopo giorno, ci sono moltissime partite. Dobbiamo lavorare di gruppo".

C’è anche Buonaiuto.

"Per me è un titolare, entra per spaccare le partite e per rialzare l’intensità. Lui non deve pensare ai minuti, ma deve pensare a fare la differenza. Mi piace l’atteggiamento di tutto il gruppo".

Avete avuto un passaggio a vuoto nella ripresa.

"Abbiamo usato poco gli esterni, ma abbiamo cercato sempre il gioco al centro. Ci sta, ma siamo ripartiti bene. Per noi è importante: chi entra deve farlo con lo spirito giusto. Non si guardano i minuti, ma quello che si dà".

Hai costruito una grandissima armonia all’interno del gruppo.

"Qua torniamo sul vestito su misura. Un pochino con la sosta e cambiando qualcosa abbiamo trovato il modo di sfruttare al massimo le qualità di tutti. Adesso è ancora lunga, non dobbiamo pensare molto. Dobbiamo lavorare sui margini di miglioramento".

Dove può arrivare questa squadra?

"Non mi piace fare calcoli, rischi di prendere batoste. Dobbiamo migliorarci e pensare alla prossima sfida. Bisogna ricaricare le pile e già venerdì diventa una partita importante".