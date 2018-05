Perugia, Breda: "Conquistiamo i play off e togliamoci il pensiero"

In vista della sfida contro il Novara Roberto Breda, tecnico del Perugia, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto in casa umbra: “Dobbiamo fare punti per i play off e vogliamo far bene sia perché giochiamo in casa sia per toglierci il pensiero nel massimo rispetto del Novara che ha bisogno di fare punti e verrà qui per fare una battaglia. Abbiamo fatto una settimana bene, piena, recuperando alcuni giocatori, con solo Bianco out e Del Prete che è in dubbio, e vogliamo fare punti. Dobbiamo fare bene in questa gara in cui serve massima determinazione, concentrazione, dobbiamo fare le letture giuste perché abbiamo visto che queste gare si decidono sui dettagli. Il Novara è una squadra di ottimo livello, ha un reparto offensivo con grandi interpreti e non era partita per fare questo tipo di campionato. Se però si trova in questa situazione vuol dire che ha dei punti deboli e noi dobbiamo sfruttarli. - continua Breda – La nostra preparazione fisica è finalizzata alla partita successiva e avere 2-3 settimane di lavoro pieno può permetterci di andare in crescendo, specialmente se si ha l'intero gruppo o quasi a disposizione. Tifosi? È stata una stagione molto tribolata, dove anche emotivamente ci sono stati sbalzi importanti. A gennaio sembrava che dovessimo retrocedere mentre un mese fa dovevamo per forza essere promossi direttamente. Sono due estremi che non sono giusti, la squadra ha fatto il suo percorso spingendo con forza per tanti mesi per poi tirare un po' il fiato. Siamo comunque lì e la squadra ha sempre dato risposte sopratutto nei momenti più difficili della stagione. Dobbiamo chiudere bene e assicurarci questi play off e poi andremo a giocarci questi spareggi al meglio”.