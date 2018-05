Perugia, Breda: "Dispiace solo per il risultato"

Al termine della sfida tra Perugia e Salernitana, il tecnico biancorosso Roberto Breda è intervenuto in sala stampa: "Non era facile, Rosina è è un giocatore capace di trovare sempre la posizione. Merito al loro portiere anche se dovevamo essere un po' più decisi, tutto bene da parte nostra tranne il risultato. Mi ha fatto piacere vedere la curva sostenere la squadra per tutta la partita, purtroppo non abbiamo vinto ma la prestazione è stata molto importante", riporta TuttoSalernitana.