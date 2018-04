Perugia, Breda: "Felice per Di Carmine. Con l'Avellino, non sarà facile"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Breda, tecnico del Perugia, ha commentato la vittoria contro la Pro Vercelli. "Non è stata una partita facile. Abbiamo giocato su un campo difficile e contro una squadra in salute, bravi i ragazzi a soffrire e a mettere in campo l’atteggiamento giusto per provare a ottenere il massimo. La squadra ha provato fino alla fine a vincerla. Se non avessimo vinto non significava non averci creduto, solo che ogni avversario va tenuto nella giusta considerazione. Quando dico di pensare una partita alla volta, non sono scaramantico, ogni gara è insidiosa e non voglio dare per scontato nulla. In ogni partita abbiamo delle opportunità e noi siamo stati bravi a sfruttarle anche oggi. Ogni partita è diversa, a volte vinci con la manovra in altre devi stringere i denti. L’importante è capire sempre che arma usare, a volte bisogna andare con il fioretto, in altre con la mazza. Lunedì andremo ad Avellino, ci aspetteranno con il coltello tra i denti e con un nuovo allenatore. Sono contento per Di Carmine, per un attaccante è importante il gol, ultimamente aveva fatto prestazioni importanti ma senza reti”, ha detto.