Perugia, Breda: "Finalmente questo benedetto punto"

Roberto Breda, tecnico del Perugia, ha commentato così il pareggio contro il Novara ai microfoni di Sky Sport: “Finalmente abbiamo fatto questo benedetto punto che ci consentirà di disputare i play-off: abbiamo spinto per tanti mesi, ma dovevamo legittimarlo col pareggio di oggi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo trovare un doppio vantaggio. Nella ripresa abbiamo fatto fatica, ma adesso potremo prepararci al meglio per i play-off in queste due settimane. Mina vagante? Noi sappiamo quali sono le nostre qualità, dobbiamo ritrovare la costanza nei novanta minuti ed utilizzare bene questi quindici giorni”.