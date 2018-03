Perugia, Breda: "Foggia squadra compatta, servirà grande sacrificio"

Fonte: acperugiacalcio.com

© foto di Federico Gaetano

Roberto Breda, tecnico del Perugia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Foggia: “Il Foggia dopo il mercato di gennaio ha cambiato modulo ed interpreti. È una squadra in salute che viene da quattro vittorie consecutive fuori casa. Quella di domani sarà una partita che richiederà tanto sacrificio da parte di tutti. La nostra filosofia è preparare ogni partita in modo tale da sviluppare l’idea per andare a vincere. Durante una partita ci sono momenti in cui si deve tenere equilibrio e di non andare fuori giri come qualche volta è capitato in casa. Il campionato di Serie B ci insegna che dall’ultima in classifica fino alla prima puoi perdere o vincere con tutti. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti della gara; ci sono momenti in cui la squadra può spingere ed altri dove, per forza di cose, deve compattarsi e soffrire. Il calcio è un po come una partita a scacchi dove ci sono mosse e contro-mosse poi alla fine ha ragione chi vince. Ogni squadra ha il suo punto di forza; Kragl sta dimostrando di avere importanti proprietà balistiche. Ma non c’è solo lui, penso anche agli ex, ai due attaccanti che stanno facendo molto bene. Il Foggia è una squadra compatta che ha buoni interpreti e porta avanti da tempo una certa identità di gioco. Starà a noi affrontarli nella maniera giusta. Domani quello che conta è il risultato, il nostro modo di affrontare la gara e la nostra voglia di fare più punti possibili".