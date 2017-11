Perugia, Breda: "Gruppo ha qualità, dobbiamo diventare squadra"

Prima della sfida contro l'Avellino, il tecnico del Perugia Roberto Breda ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Parlare di scintilla è ancora presto. Ho trovato disponibilità da parte dei ragazzi. Il gruppo ha delle buone qualità, dobbiamo ancora diventare squadra. Penso sia importante concentrarci sul lavoro. Dobbiamo dare dei segnali dal punto di vista della prestazione e dei risultati".

Cambio di modulo e l'esclusione di Han?

"Il cambio di modulo è perchè credo che la partita di Cremona ha dato i segnali: cioè che non copriamo bene il campo. Questa rosa ha tantissimi giocatori importanti, come Falco o Cerri. Queste sono partite dove le scelte non sono completamente definitive ma cerchi equilibri".

Oggi più sbilanciati in avanti.

"Le difficoltà che secondo me aveva la squadra è che secondo me andavano in difficoltà con i cambi di gioco. Questo è un gruppo con delle grandi qualità, la nostra stagione dipenderà dall'equilibrio".