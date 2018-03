Perugia, Breda: "Il gruppo è solido, vincendo conquistiamo la salvezza"

© foto di LaPresse/Donato Fasano

Queste le dichiarazioni di Roberto Breda, tecnico del Perugia, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Cremonese. "Nella scelta di venire a Perugia c'erano i valori della squadra, siamo stati un pò sulle montagne russe ma ci sono anche momenti importanti. E' un periodo di transizione, il gruppo si è consolidato nel tempo e mi piace come stanno lavorando. In Serie B meno parli e meglio è. Con un risultato pieno oggi si raggiunge la salvezza matematica, sembra una cosa scontata e semplice ma fino a tre mesi fa non era così. Vogliamo chiudere quel cerchio nel più presto possibile. Cerri è un pò stanco, abbiamo alternative diverse e Diamanti mi ha dato certi tipi di indicazioni. Mi aspettavo che la Cremonese potesse cambiare qualcosa. Noi lavoriamo su due concetti, equilibrio e pericolosità e su questi lavoriamo".