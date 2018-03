Perugia, Breda: "Lavoriamo per il tridente Cerri-Diamanti-Di Carmine

© foto di Federico Gaetano

Perugia a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. Di fronte nella giornata di domani lo Spezia, una gara della quale ha parlato il tecnico del Grifo Roberto Breda in conferenza stampa: "Ci aspetta un’altra partita intensa e tosta, hanno giocatori esperti, nell’altra partita hanno cambiato dei giocatori e fatto una bella partita ugualmente. Cerri-Diamanti-Di Carmine in un futuro potrebbero giocare insieme, lavoriamo anche per questo obiettivo. Ci teniamo a far bene ma dobbiamo avere rispetto dell’avversario, attualmente stiamo lavorando bene, le scelte vanno in base all’avversario, mi piace lo spirito di gruppo soprattutto di quelli che giocano meno come Terrani. Cerri? sta crescendo e la convocazione è la naturale conseguenza anche se era già stato convocato altre volte, è scattato qualcosa in lui che gli sta facendo fare il salto di qualità, non vedo appagamento in lui. Con l’arrivo del caldo inizierà un altro campionato, fisicamente e qualitativamente cambierà qualcosa nelle squadre, poi comunque sono tante le variabili che subentrano, ciò che conta però è l’atteggiamento propositivo”