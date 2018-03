Perugia, Breda: "Non era facile. Diamanti ha un atteggiamento positivo"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Breda, allenatore del Perugia, ha parlato dal Curi dopo la vittoria della sua squadra nel recupero di Serie B contro il Brescia: "Non era certo una partita facile, dopo tutto quello che è successo questi ultimi nove giorni, però sapevamo che era importante perché potevamo guadagnare punti su tutti. Mi è piaciuto l’atteggiamento e lo spirito di sacrificio. Non deve cambiare nulla, bisogna concentraci sulla partita che verrà e sul nostro processo di crescita, la classifica è relativa ma bisogna fare punti in questo mese e mezzo poi vedremo, i conti si fanno a maggio. Diamanti è un giocatore che ha fatto vedere subito la sua qualità mi piace come si è posto con il gruppo, grandissima umiltà, ci darà una mano a crescere. Ha un atteggiamento positivo", le dichiarazioni riprese da UmbriaTV.